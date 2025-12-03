Genesco Aktie
WKN: 851167 / ISIN: US3715321028
|
03.12.2025 07:01:06
Ausblick: Genesco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Genesco wird am 04.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,858 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 3,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 617,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 596,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,55 USD, gegenüber -1,740 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 2,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,33 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Genesco Inc.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Genesco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.08.25
|Ausblick: Genesco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.06.25
|Ausblick: Genesco gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Genesco Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Genesco Inc.
|35,23
|-0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.