Ausblick: Genesco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Genesco wird am 04.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,858 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 3,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 617,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 596,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,55 USD, gegenüber -1,740 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 2,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,33 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at