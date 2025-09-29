Merus B.V. Aktie
WKN DE: A2AKFX / ISIN: NL0011606264
|
29.09.2025 03:49:15
Genmab In Advanced Talks To Acquire Merus : Report
(RTTNews) - Denmark's Genmab A/S (GMAB) is in advanced negotiations to acquire Merus NV (MRUS), a Dutch biopharmaceutical company developing treatments for head and neck cancer, Bloomberg reported citing people familiar with the matter.
Merus, listed on Nasdaq with a market capitalization of approximately $5.1 billion, has attracted takeover interest from several major pharmaceutical firms in recent weeks and may announce a deal within days, the report said.
If completed, the acquisition would mark the largest in Genmab's history.
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Der DAX zeigte sich höher. Die Wall Street präsentierte sich vor dem Wochenschluss höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.