Genworth Financial Aktie
WKN: A0CA8M / ISIN: US37247D1063
|
24.02.2026 06:51:33
Genworth Financial Q4 Revenue Improves
(RTTNews) - Genworth Financial Inc.(GNW), a financial service provider, reported a rise in revenue for the final quarter of fiscal 2025.
For the three-month period to December 31, 2025, the company posted a net profit of $2 million, compared with a net loss of $1 million in the same period last year. Excluding items, operating income was $8 million, or $0.02 per share, less than $15 million, or $0.04 per share, a year ago.
Premiums stood at $886 million as against last year's $876 million. Net investment income slipped to $785 million from $793 million a year ago. Revenue was $1.784 billion, higher than $1.782 billion in the previous year.
