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19.03.2026 06:31:28
George Risk Industries A legte Quartalsergebnis vor
George Risk Industries A hat sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei George Risk Industries A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat George Risk Industries A mit einem Umsatz von insgesamt 5,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,27 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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