Gerichtsstreit setzt sich fort: Apple und Epic Games werden sich nicht einig

Der Streit zwischen Apple und Epic Games geht in die nächste Runde. Der iKonzern weist jegliche Vorwürfe zurück und fordert nun eine Ablehnung des neuen Antrags seitens Epic Games.

• Der Streit zwischen Apple und Epic Games geht weiter• Apple wirft Fortnite-Hersteller "Micromanagement" vor• Epic Games stellt klare Forderungen

Der Konflikt zwischen Apple und Epic Games hält an: Vergangenen Monat reichte der Fortnite-Entwickler einen Antrag bei einem kalifornischen Gericht ein, in dem er Apple vorwirft, mutmaßlich gegen eine einstweilige Verfügung aus dem Jahr 2021 verstoßen zu haben. Dabei bezieht sich Epic auf Apples App-Store-Praktiken. Nun fordert der iKonzern, dass dieser Antrag abgelehnt wird, da er darauf abziele, die Geschäftsabläufe von Apple zu "micromanagen". Im Kern der Auseinandersetzung steht die Frage nach den Zahlungsmethoden, die der App Store anbietet. Im Rahmen der ursprünglich einstweiligen Verfügung wurde Apple dazu verpflichtet, Entwicklern die Möglichkeit zu geben, alternative Zahlungsmethoden anzubieten. Auf diese Weise würden hohe Gebühren von bis zu 30 Prozent umgangen werden können. Allerdings erfordern Apples neue Richtlinien weiterhin eine Genehmigung und legen Provisionen von zwölf bis 27 Prozent fest. Damit würden andere Zahlungsmethoden "kommerziell unbrauchbar" gemacht werden, argumentiert Epic. Apple betont, dass es im Einklang mit der einstweiligen Verfügung gehandelt habe. In seiner neuen Einreichung erklärt der iPhone-Hersteller: "Der Zweck der einstweiligen Verfügung besteht darin, Informationen über alternative Kaufmöglichkeiten leichter verfügbar zu machen, nicht die kommerziellen Bedingungen zu diktieren, unter denen Apple den Zugang zu seiner Plattform, seinen Werkzeugen und Technologien und seiner Nutzerbasis gewährt."

Nicht der erste Konfliktfall für Epic Games

Auch Google geriet bereits mit dem Spieleentwickler aneinander: Epic Games gewann im Dezember vergangenen Jahres einen Kartellrechtsfall gegen das Unternehmen. Eine Jury befand, dass Google sowohl ein illegales Monopol auf In-App-Abrechnungen sowie App-Verteilung auf Android -Geräten innehatte als auch mit ausgewählten Gaming-Unternehmen und Geräteherstellern wettbewerbswidrige Praktiken betrieb. Epic Games forderte eine weitgehende Öffnung des Play Stores und reichte einen Unterlassungsantrag ein, der letztlich Erfolg verzeichnen konnte.

Die Fronten scheinen verhärteter denn je, ein endgültiges Urteil steht jedoch noch aus. Welche Entscheidungen auch kommen mögen, die Zukunft der App Stores wird wohl maßgeblich von ihnen beeinflusst werden.

Redaktion finanzen.at