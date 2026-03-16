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Success Aktie

Success für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US8645831095

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16.03.2026 18:07:45

Germany: AfD marks success in state election, despite scandals

In the state election in Baden-Württemberg, the far-right AfD almost doubled its result to just under 19%. However, given the numerous crises within the party, the celebrations remain subdued.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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