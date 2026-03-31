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WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
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31.03.2026 16:15:20
Germany: Conservatives link immigration with crime
Will German citizens feel safer if more immigrants are deported? Chancellor Friedrich Merz has been giving that impression. But the reality is more complex.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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