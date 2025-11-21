CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
|
21.11.2025 12:19:15
Germany news: Economic experts call for change of course
Amid economic lull, German economic experts have called on the government to reform inheritance tax law. They warned that Berlin is wasting the potential benefit of infrastructure spending.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
