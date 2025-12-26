Hit Aktie

Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.12.2025 15:07:20

Germany news: Germany job-finding chances hit record low

Germany's labor market is losing momentum with diminishing opportunities, according to the national labor agency. Germany needs a fund to tackle loneliness, which is now hitting under-30s. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hit Co.,Ltd. Registered Shsmehr Nachrichten