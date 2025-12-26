Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
26.12.2025 15:07:20
Germany news: Germany job-finding chances hit record low
Germany's labor market is losing momentum with diminishing opportunities, according to the national labor agency. Germany needs a fund to tackle loneliness, which is now hitting under-30s. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
