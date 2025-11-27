Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
|
27.11.2025 01:31:15
Germany news: Merz urges innovation at Berlin digital summit
Chancellor Friedrich Merz and France's Emmanuel Macron told a European "digital sovereignty" summit in Berlin that the continent cannot cede the crucial new tech fields to US and Chinese dominance. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!