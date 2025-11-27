Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
|
27.11.2025 02:15:17
Germany news: Study shows welfare spending tops neighbors
A new study says Germany now spends more on social security than its nearby European peers. Meanwhile, a survey shows most Berliners are unenthusiastic about the prospect of hosting an Olympic Games.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
