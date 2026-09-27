F&M Aktie
WKN: 501961 / ISIN: JP3166700009
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27.09.2026 14:35:27
Germany's FM Wadephul meets Lavrov on UNGA sidelines
It's the first such meeting since Russia launched the invasion of Ukraine in February 2022. DW has the latest on day 5 of the UN General Assembly debate.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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