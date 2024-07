Gerresheimer-Aktie mit kräftigen Zuschlägen: Trotz leichtem Gewinnrückgang bestätigt Gerresheimer die Prognose

Für die Ziele im Gesamtjahr, 2025 und auch mittelfristig sieht sich der Hersteller von Verpackung für die Pharma-, Biotech - und Kosmetikbranchen aus Glas/Kunststoff, der im MDAX notiert ist, dennoch auf Kurs. Für das zweiter Halbjahr 2024 erwartet Gerresheimer "vor dem Hintergrund neu anlaufender Produktionslinien und auslaufender Lagerbestandseffekte eine deutliche Belebung des Geschäfts".

Im Quartal April bis Juni stieg der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBITDA) um 0,1 Prozent auf 107,3 Millionen Euro von 107,2 Millionen im Vorjahr. Die entsprechende Marge betrug 21,4 Prozent nach 21,5. Nach Steuern betrug das bereinigte Konzernergebnis 43,5 Millionen Euro verglichen mit 43,8 Millionen im Vorjahresquartal. Je Aktie sank der bereinigte Gewinn auf 1,24 Euro von 1,30 bzw nach Währungsbereinigung auf 1,27 Euro von 1,31. Der berichtete Gewinn nach Steuern und Dritten gab nach auf 0,94 Euro je Aktie nach 1,05.

Der Umsatz stieg nominal um 0,6 Prozent auf 502,4 Millionen Euro von 499 Millionen. Im Gesamtjahr strebt Gerresheimer weiterhin ein bereinigtes EBITDA in der Spanne 430 bis 450 Millionen Euro an sowie ein Umsatzplus von 5 bis 10 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um 8 bis 12 Prozent zulegen verglichen mit dem Vorjahr.

Anleger reagieren sehr erfreut

Mit vorbörslichen Kursgewinnen haben am Donnerstag die Aktien von Gerresheimer auf die Zahlen zum zweiten Quartal reagiert. Um knapp 6 Prozent auf 108,90 Euro stiegen die Papiere auf Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schluss am Vortag. Damit rückt eine Widerstandszone bei etwa 110 Euro wieder näher. An dieser war die Aktie in den vergangenen Monaten mehrfach gescheitert.

Vor allem im Geschäft mit Kunststoffverpackungen habe Gerresheimer gut abgeschnitten, kommentierte die Bank UBS in einer ersten Reaktion. Dieses habe die Schwäche des Segments Glasverpackungen ausgeglichen, das noch immer unter dem Abbau von Lagerbeständen leide. Gut sollte am Markt auch die Bestätigung der Jahresziele 2024 und 2025 ankommen, denn die Investoren seien mit Blick auf 2024 vorsichtig gestimmt.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX