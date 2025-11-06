06.11.2025 06:31:29

Gestamp Automocion Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gestamp Automocion Bearer äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gestamp Automocion Bearer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,64 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,79 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,057 EUR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2,67 Milliarden EUR taxiert.

