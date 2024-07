gettex: Börse am Donnerstag: Biden und Problembären

Am 25. Juli erörtern Manfred Schmid und Ulrich Kirstein den Rücktritt von Joe Biden aus dem Kandidaten-Karussell und die Stabübergabe an Kamala Harris : Wie haben die Märkte reagiert und welche Folgen wird dies weiterhin haben? Außerdem gibt es aktuell zwei "Problembären" an der Börse: Varta und BayWa. Wie kann man sich als Anleger gegen solche Einbrüche bei einzelnen Aktien schützen - kann man sich überhaupt schützen?

