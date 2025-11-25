easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
|
25.11.2025 16:12:41
Gewinn legt zuletzt kräftig zu: Easyjet erhöht Angebot in Deutschland trotz Entlastungen kaum
Die Bundesregierung verständigt sich auf eine geringere Ticketsteuer und gleichbleibende Flugsicherungskosten. Für Airlines wird der Betrieb von Flugstrecken von und nach Deutschland damit aber nur unwesentlich attraktiver. Das Land sei "sehr, sehr teuer", sagt Easyjet.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu easyJet plcmehr Nachrichten
Analysen zu easyJet plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|5,35
|-1,25%
|Easyjet PLC (spons. ADRs)
|5,10
|-0,97%