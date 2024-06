Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Freitagmittag steigen

Am Freitag steigt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,31 Prozent auf 4 512,65 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,214 Prozent höher bei 4 508,48 Punkten, nach 4 498,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 522,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 497,22 Punkten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,070 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.05.2024, wies der STOXX 50 4 478,28 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 428,10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 959,22 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,28 Prozent. Bei 4 584,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,68 Prozent auf 65,13 EUR), National Grid (+ 1,27 Prozent auf 8,91 GBP), UBS (+ 1,21 Prozent auf 26,69 CHF), Rio Tinto (+ 1,16 Prozent auf 52,36 GBP) und BP (+ 1,10 Prozent auf 4,78 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil LOréal (-2,35 Prozent auf 412,08 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1,90 Prozent auf 128,87 EUR), SAFRAN (-0,83 Prozent auf 196,79 EUR), Schneider Electric (-0,78 Prozent auf 224,73 EUR) und VINCI (-0,76 Prozent auf 98,63 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 036 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 595,864 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Mit 9,72 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

