Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,40 Prozent höher bei 4 546,94 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,034 Prozent auf 4 530,51 Punkte an der Kurstafel, nach 4 528,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 552,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 530,51 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 0,551 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 559,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.04.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 385,26 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 935,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 11,12 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 1,44 Prozent auf 4,58 GBP), GSK (+ 1,31 Prozent auf 15,25 GBP), Novartis (+ 1,11 Prozent auf 100,38 CHF), AstraZeneca (+ 0,88 Prozent auf 122,06 GBP) und UniCredit (+ 0,87 Prozent auf 36,99 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen National Grid (-0,75 Prozent auf 9,51 GBP), Diageo (-0,55 Prozent auf 25,32 GBP), SAP SE (-0,43 Prozent auf 185,66 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,07 Prozent auf 40,27 EUR) und Rio Tinto (+ 0,06 Prozent auf 52,53 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 4 657 229 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 577,470 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,51 zu Buche schlagen. Mit 9,61 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

