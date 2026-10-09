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LUS-DAX-Performance im Fokus 09.10.2026 09:28:51

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Plus

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Plus

Der LUS-DAX hält am Freitag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent fester bei 25 034,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 036,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 956,00 Zählern.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 25 524,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, lag der LUS-DAX bei 25 106,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 621,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,91 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 3,03 Prozent auf 190,22 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,86 Prozent auf 143,80 EUR), Zalando (+ 2,24 Prozent auf 23,32 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,92 Prozent auf 350,30 EUR) und QIAGEN (+ 1,87 Prozent auf 40,32 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Deutsche Telekom (-7,04 Prozent auf 24,94 EUR), Rheinmetall (-0,85 Prozent auf 927,00 EUR), Scout24 (-0,14 Prozent auf 71,15 EUR), Airbus SE (-0,03 Prozent auf 187,26 EUR) und Infineon (+ 0,48 Prozent auf 59,18 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 833 688 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 216,551 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,95 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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