LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|MDAX-Marktbericht
|
29.12.2025 15:59:20
Gewinne in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone
Um 15:42 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent auf 30 462,78 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 360,956 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,045 Prozent leichter bei 30 289,00 Punkten, nach 30 302,78 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 30 485,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 236,17 Punkten erreichte.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der MDAX mit 29 937,15 Punkten gehandelt. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 29.09.2025, den Stand von 30 117,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, den Wert von 25 705,13 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18,45 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 3,34 Prozent auf 17,65 EUR), AUTO1 (+ 2,87 Prozent auf 27,96 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,25 Prozent auf 68,10 EUR), LEG Immobilien (+ 2,22 Prozent auf 62,05 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,16 Prozent auf 66,15 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil TUI (-3,69 Prozent auf 8,88 EUR), Bilfinger SE (-1,94 Prozent auf 106,20 EUR), RENK (-1,72 Prozent auf 51,88 EUR), HENSOLDT (-1,43 Prozent auf 72,15 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,35 Prozent auf 66,00 EUR) unter Druck.
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 451 736 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,508 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus
Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet mit 4,40 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
10.12.25
HENSOLDT Neutral
JP Morgan Chase & Co.
24.11.25
HENSOLDT Equal Weight
Barclays Capital
12.11.25
HENSOLDT Kaufen
DZ BANK
12.11.25
HENSOLDT Hold
Warburg Research
12.11.25
HENSOLDT Buy
Deutsche Bank AG
