Gewinne in Frankfurt: MDAX steigt zum Start

Der MDAX behält sein positives Vorzeichen auch am Dienstagmorgen.

Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent auf 25 228,11 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 245,673 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,024 Prozent stärker bei 25 207,37 Punkten, nach 25 201,26 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 25 182,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 228,11 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Wert von 24 249,84 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.06.2024, bei 26 741,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der MDAX mit 27 060,64 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 verlor der Index bereits um 6,00 Prozent. 27 641,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. 23 476,10 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Aroundtown SA (+ 4,14 Prozent auf 2,54 EUR), AIXTRON SE (+ 2,46 Prozent auf 15,60 EUR), Nemetschek SE (+ 1,60 Prozent auf 89,10 EUR), TAG Immobilien (+ 0,76 Prozent auf 15,88 EUR) und RATIONAL (+ 0,63 Prozent auf 883,00 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil thyssenkrupp (-0,93 Prozent auf 2,88 EUR), LANXESS (-0,57 Prozent auf 24,26 EUR), Delivery Hero (-0,57 Prozent auf 27,84 EUR), HELLA GmbH (-0,57 Prozent auf 87,50 EUR) und WACKER CHEMIE (-0,45 Prozent auf 79,62 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 377 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 19,600 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die TRATON-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Mit 16,68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at