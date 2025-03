NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Underweight" belassen. Der Ausblick dürfte für einige Akteure zu niedrig liegen, schrieb Analyst Joseph George am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht. Größere Korrekturen am Konsens erwartet er aber nicht - auch weil der Bausoftwarespezialist stets recht konservativ plane./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 07:11 / GMT



