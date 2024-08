Gewinne in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,29 Prozent stärker bei 13 663,98 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 96,350 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,166 Prozent auf 13 647,21 Punkte an der Kurstafel, nach 13 624,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 719,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 647,21 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 12.07.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 684,96 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 837,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Stand von 13 237,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 1,14 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 6,38 Prozent auf 263,40 EUR), ADTRAN (+ 5,64 Prozent auf 4,65 EUR), IONOS (+ 2,48 Prozent auf 24,75 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,25 Prozent auf 42,80 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,81 Prozent auf 5,92 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil thyssenkrupp nucera (-2,60 Prozent auf 8,43 EUR), AUTO1 (-2,16 Prozent auf 7,94 EUR), GFT SE (-2,13 Prozent auf 20,65 EUR), Ceconomy St (-2,01 Prozent auf 2,72 EUR) und Mutares (-1,12 Prozent auf 30,85 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DEUTZ-Aktie. 178 951 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX mit 8,018 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

2024 präsentiert die Ceconomy St-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

