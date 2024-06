Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag

Am Donnerstag verbucht der DAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,45 Prozent auf 18 658,71 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,789 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,003 Prozent auf 18 576,58 Punkte an der Kurstafel, nach 18 575,94 Punkten am Vortag.

Bei 18 576,58 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 784,65 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,837 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 175,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.03.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 17 716,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, wies der DAX einen Stand von 15 992,44 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 4,10 Prozent auf 178,56 EUR), Commerzbank (+ 2,94 Prozent auf 15,26 EUR), Fresenius SE (+ 2,26 Prozent auf 30,31 EUR), Daimler Truck (+ 2,25 Prozent auf 40,42 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,37 Prozent auf 15,22 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,70 Prozent auf 28,83 EUR), Bayer (-1,64 Prozent auf 28,13 EUR), Siemens Energy (-1,63 Prozent auf 23,57 EUR), Siemens (-1,60 Prozent auf 175,96 EUR) und Covestro (-1,33 Prozent auf 47,46 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 480 483 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 196,794 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at