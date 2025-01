Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag freundlich

Der Handel in Frankfurt verläuft am Donnerstag in ruhigen Bahnen.

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,13 Prozent höher bei 3 548,57 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 613,288 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,302 Prozent auf 3 554,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 544,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 537,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 578,73 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,77 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2024, wurde der TecDAX auf 3 513,65 Punkte taxiert. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 16.10.2024, bei 3 390,03 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 16.01.2024, einen Wert von 3 260,93 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 3,26 Prozent zu Buche. 3 578,73 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 403,34 Zählern verzeichnet.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 1,71 Prozent auf 46,38 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,61 Prozent auf 41,10 EUR), 1&1 (+ 1,59 Prozent auf 11,50 EUR), Infineon (+ 1,32 Prozent auf 33,85 EUR) und Formycon (+ 1,21 Prozent auf 58,70 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Deutsche Telekom (-0,97 Prozent auf 29,73 EUR), AIXTRON SE (-0,80 Prozent auf 14,25 EUR), freenet (-0,56 Prozent auf 28,32 EUR), Nordex (-0,56 Prozent auf 12,41 EUR) und ATOSS Software (-0,54 Prozent auf 111,00 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 232 463 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 291,587 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,03 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at