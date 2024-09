Gewinne in London: FTSE 100 mittags freundlich

Der FTSE 100 verzeichnet am vierten Tag der Woche Kursanstiege.

Um 12:10 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,18 Prozent auf 8 351,42 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,577 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 253,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 253,68 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 352,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 253,68 Punkten lag.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,947 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 19.08.2024, den Stand von 8 356,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 205,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 660,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 8,16 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Ocado Group (+ 6,75 Prozent auf 3,73 GBP), Burberry (+ 5,33 Prozent auf 6,41 GBP), Glencore (+ 4,33 Prozent auf 3,96 GBP), Anglo American (+ 4,26 Prozent auf 22,14 GBP) und JD Sports Fashion (+ 4,09 Prozent auf 1,56 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil National Grid (-2,77 Prozent auf 10,21 GBP), SSE (-2,38 Prozent auf 19,49 GBP), Vodafone Group (-1,72 Prozent auf 0,77 GBP), Severn Trent (-1,23 Prozent auf 26,49 GBP) und BT Group (-1,15 Prozent auf 1,46 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 342 390 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 220,748 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,97 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,99 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at