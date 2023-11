Gewinne in London: FTSE 100 startet mit Gewinnen

Der FTSE 100 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent fester bei 7 330,09 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,330 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 7 327,39 Punkte an der Kurstafel, nach 7 327,39 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7 331,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 314,96 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, mit 7 608,08 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Wert von 7 699,41 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, einen Stand von 7 094,53 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 2,97 Prozent abwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 206,82 Zählern.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 4,01 Prozent auf 2,10 GBP), Pearson (+ 2,09 Prozent auf 9,66 GBP), Beazley (+ 1,26 Prozent auf 5,24 GBP), Hargreaves Lansdown (+ 1,19 Prozent auf 7,13 GBP) und Weir Group (+ 1,16 Prozent auf 16,95 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil BP (-4,39 Prozent auf 5,04 GBP), Airtel Africa (-3,74 Prozent auf 1,11 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,00 Prozent auf 58,72 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-0,67 Prozent auf 6,37 GBP) und Antofagasta (-0,62 Prozent auf 13,61 GBP) unter Druck.

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 2 885 308 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 mit 203,559 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die NatWest Group-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Phoenix Group-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

