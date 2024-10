Gewinne in London: FTSE 100 startet mit Gewinnen

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,37 Prozent fester bei 8 220,59 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,570 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 190,61 Punkte an der Kurstafel, nach 8 190,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 225,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 188,71 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,725 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 270,84 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, wies der FTSE 100 8 139,81 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 492,21 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 6,46 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell United Utilities (+ 2,29 Prozent auf 10,29 GBP), StJamess Place (+ 1,45 Prozent auf 7,35 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,37 Prozent auf 19,26 GBP), Severn Trent (+ 1,31 Prozent auf 25,46 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 1,22 Prozent auf 70,30 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Prudential (-1,60 Prozent auf 6,76 GBP), NatWest Group (-0,72 Prozent auf 3,46 GBP), Rio Tinto (-0,69 Prozent auf 50,09 GBP), Rolls-Royce (-0,49 Prozent auf 5,25 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-0,44 Prozent auf 8,45 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 841 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 218,353 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Phoenix Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

