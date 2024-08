Gewinne in London: FTSE 100 zum Handelsende mit Gewinnen

So performte der FTSE 100 am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Am Dienstag kletterte der FTSE 100 via LSE letztendlich um 0,23 Prozent auf 8 026,69 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,507 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 008,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 008,23 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 7 949,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 058,31 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 203,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Stand von 8 213,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 564,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,95 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Melrose Industries (+ 6,64 Prozent auf 4,82 GBP), Rolls-Royce (+ 5,57 Prozent auf 4,69 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 4,95 Prozent auf 8,06 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,83 Prozent auf 1,23 GBP) und D S Smith (+ 2,63 Prozent auf 4,45 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Rightmove (-4,34 Prozent auf 5,24 GBP), Fresnillo (-3,09 Prozent auf 5,33 GBP), Entain (-3,08 Prozent auf 5,04 GBP), Burberry (-2,49 Prozent auf 6,96 GBP) und Informa (-2,20 Prozent auf 7,98 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 140 732 440 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 227,870 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

2024 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,57 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at