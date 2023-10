Gewinne in London: FTSE 100 zum Handelsstart in Grün

Das macht das Börsenbarometer in London morgens.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,58 Prozent fester bei 7 664,24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,466 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 620,03 Punkte an der Kurstafel, nach 7 620,03 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 666,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 620,03 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 2,26 Prozent nach oben. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 12.09.2023, bei 7 527,53 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 12.07.2023, mit 7 416,11 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, notierte der FTSE 100 bei 6 826,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 1,46 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell CRH (+ 2,55 Prozent auf 48,26 GBP), BP (+ 2,31 Prozent auf 5,32 GBP), Rio Tinto (+ 1,40 Prozent auf 51,26 GBP), Glencore (+ 1,34 Prozent auf 4,68 GBP) und Anglo American (+ 1,21 Prozent auf 22,98 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Taylor Wimpey (-3,73 Prozent auf 1,12 GBP), Kingfisher (-2,17 Prozent auf 2,08 GBP), WPP 2012 (-0,78 Prozent auf 7,41 GBP), Imperial Brands (-0,46 Prozent auf 17,47 GBP) und Tesco (-0,39 Prozent auf 2,80 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 1 716 325 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit 204,707 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,51 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent bei der Glencore-Aktie an.

Redaktion finanzen.at