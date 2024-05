Gewinne in London: FTSE 100 zum Start auf grünem Terrain

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,51 Prozent stärker bei 8 471,40 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,646 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 428,13 Punkten, nach 8 428,13 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 427,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 8 474,41 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,446 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 965,53 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 597,53 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, bei 7 777,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,71 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Experian (+ 7,78 Prozent auf 37,40 GBP), Imperial Brands (+ 1,60 Prozent auf 19,09 GBP), Diploma (+ 1,37 Prozent auf 41,42 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,37 Prozent auf 91,72 GBP) und Centrica (+ 1,36 Prozent auf 1,41 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Burberry (-3,37 Prozent auf 11,49 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,33 Prozent auf 5,36 GBP), Compass Group (-2,24 Prozent auf 22,69 GBP), Ocado Group (-1,08 Prozent auf 3,66 GBP) und JD Sports Fashion (-0,65 Prozent auf 1,22 GBP) unter Druck.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 6 361 700 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 222,071 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,76 zu Buche schlagen. Mit 10,73 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at