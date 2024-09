Gewinne in London: FTSE 100 zum Start fester

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,59 Prozent höher bei 8 229,96 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,525 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 181,47 Punkte an der Kurstafel, nach 8 181,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 8 181,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 234,03 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.08.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 168,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Wert von 8 245,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, lag der FTSE 100 bei 7 478,19 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,58 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Entain (+ 4,47 Prozent auf 6,68 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,34 Prozent auf 164,10 GBP), Airtel Africa (+ 1,96 Prozent auf 1,14 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1,75 Prozent auf 20,88 GBP) und Standard Chartered (+ 1,52 Prozent auf 7,62 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Burberry (-1,82 Prozent auf 5,93 GBP), Ocado Group (-1,07 Prozent auf 3,32 GBP), Legal General (-0,27 Prozent auf 2,25 GBP), Pearson (-0,14 Prozent auf 10,72 GBP) und Severn Trent (-0,11 Prozent auf 27,07 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 1 651 492 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 232,195 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,56 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 9,70 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der M&G-Aktie an.

