Gewinne in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag steigen

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,71 Prozent höher bei 20 786,23 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,884 Prozent auf 20 822,76 Punkte an der Kurstafel, nach 20 640,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 20 836,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 718,03 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, mit 19 406,83 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 15.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16 823,17 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18 472,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,81 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20 836,04 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Baiducom (+ 9,26 Prozent auf 93,82 USD), DXP Enterprises (+ 9,23 Prozent auf 100,74 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,99 Prozent auf 6,08 USD), NVIDIA (+ 3,79 Prozent auf 170,29 USD) und TTM Technologies (+ 3,30 Prozent auf 45,76 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Nissan Motor (-12,67 Prozent auf 2,14 USD), AngioDynamics (-8,31 Prozent auf 8,83 USD), FreightCar America (-5,81 Prozent auf 11,02 USD), Geospace Technologies (-5,71 Prozent auf 10,89 USD) und Patterson-UTI Energy (-5,16 Prozent auf 5,98 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 32 820 047 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,428 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,45 erwartet. Mit 10,28 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

