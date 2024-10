Gewinne in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,18 Prozent auf 19 837,84 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,456 Prozent tiefer bei 19 712,33 Punkten in den Handel, nach 19 802,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 697,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 902,70 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,608 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18 958,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 20 186,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 14 565,62 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 19,91 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Constellation Energy (+ 4,51 Prozent auf 277,36 USD), NVIDIA (+ 3,57 Prozent auf 123,09 USD), Paccar (+ 3,50 Prozent auf 101,35 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,62 Prozent auf 163,97 USD) und Diamondback Energy (+ 2,13 Prozent auf 185,15 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Warner Bros Discovery (-3,45 Prozent auf 7,70 USD), Illumina (-2,04 Prozent auf 136,19 USD), Moderna (-1,99 Prozent auf 61,90 USD), Tesla (-1,93 Prozent auf 244,21 USD) und Biogen (-1,83 Prozent auf 185,29 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 23 239 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,116 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at