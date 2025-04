Börse New York: NASDAQ 100 rutscht mittags ab

Um 18:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 4,18 Prozent schwächer bei 17 747,74 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 2,70 Prozent auf 18 022,16 Punkte an der Kurstafel, nach 18 521,48 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 18 089,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 514,97 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 6,58 Prozent. Vor einem Monat, am 04.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 20 352,53 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 21 326,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 17 878,78 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 15,39 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 22 222,61 Punkten. Bei 17 514,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Dollar Tree (+ 2,75 Prozent auf 69,07 USD), Lululemon Athletica (+ 1,98 Prozent auf 260,70 USD), Ross Stores (+ 1,85 Prozent auf 133,64 USD), Paccar (+ 0,57 Prozent auf 92,89 USD) und Booking (+ 0,55 Prozent auf 4 474,95 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Micron Technology (-10,45 Prozent auf 66,58 USD), Diamondback Energy (-10,09 Prozent auf 127,02 USD), Baker Hughes (-10,01 Prozent auf 36,77 USD), Marvell Technology (-9,76 Prozent auf 50,21 USD) und Constellation Energy (-9,42 Prozent auf 172,31 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 62 495 505 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,762 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 7,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,20 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

