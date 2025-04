Aufschläge in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen

Am Mittwoch stieg der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,75 Prozent auf 19 581,78 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,31 Prozent auf 19 182,39 Punkte an der Kurstafel, nach 19 436,42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19 157,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19 707,34 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 3,07 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Stand von 20 884,41 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.01.2025, den Wert von 20 975,62 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 02.04.2024, mit 18 121,78 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 6,65 Prozent nach unten. Bei 22 222,61 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 18 799,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Tesla (+ 5,33 Prozent auf 282,76 USD), Align Technology (+ 3,73 Prozent auf 163,98 USD), Constellation Energy (+ 3,63 Prozent auf 214,46 USD), Atlassian (+ 3,49 Prozent auf 223,96 USD) und Warner Bros Discovery (+ 3,43 Prozent auf 10,56 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Lucid (-5,14 Prozent auf 2,40 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2,55 Prozent auf 119,07 USD), Mondelez (-2,25 Prozent auf 66,13 USD), T-Mobile US (-1,48 Prozent auf 264,56 USD) und O Reilly Automotive (-1,03 Prozent auf 1 417,01 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 40 231 951 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,108 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at