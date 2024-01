Gewinne in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Gewinnen

Letztendlich agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

Am Freitag ging der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 37 466,11 Punkten aus dem Freitagshandel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10,942 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,040 Prozent leichter bei 37 425,28 Punkten in den Handel, nach 37 440,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 37 623,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 37 323,82 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0,266 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 05.12.2023, den Wert von 36 124,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 119,57 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 05.01.2023, den Wert von 32 930,08 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 3,09 Prozent auf 25,01 USD), Verizon (+ 2,11 Prozent auf 40,20 USD), Boeing (+ 1,66 Prozent auf 249,00 USD), Home Depot (+ 1,28 Prozent auf 342,94 USD) und Dow (+ 1,16 Prozent auf 54,82 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-1,47 Prozent auf 537,38 USD), IBM (-1,06 Prozent auf 159,16 USD), McDonalds (-0,94 Prozent auf 288,99 USD), Procter Gamble (-0,83 Prozent auf 147,42 USD) und Honeywell (-0,67 Prozent auf 203,53 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 17 512 683 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,622 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at