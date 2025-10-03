Börse New York: Börsianer lassen Dow Jones letztendlich steigen

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0,51 Prozent stärker bei 46 758,28 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,846 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,126 Prozent auf 46 461,11 Punkte an der Kurstafel, nach 46 519,72 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 46 566,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47 049,64 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,976 Prozent. Vor einem Monat, am 03.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45 271,23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2025, lag der Dow Jones bei 44 828,53 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 03.10.2024, einen Stand von 42 011,59 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 10,30 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 47 049,64 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 1,83 Prozent auf 360,20 USD), Travelers (+ 1,61 Prozent auf 284,56 USD), Caterpillar (+ 1,48 Prozent auf 497,85 USD), Johnson Johnson (+ 1,43 Prozent auf 188,64 USD) und Goldman Sachs (+ 1,36 Prozent auf 789,98 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Nike (-3,54 Prozent auf 71,93 USD), Amazon (-1,30 Prozent auf 219,51 USD), Home Depot (-0,96 Prozent auf 335,60 EUR), Honeywell (-0,93 Prozent auf 209,05 USD) und NVIDIA (-0,67 Prozent auf 187,62 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 36 069 694 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,882 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 9,25 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 Prozent an der Spitze im Index.

