Gewinne in New York: Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones gewinnt heute an Fahrt.

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 17:59 Uhr Gewinne in Höhe von 0,41 Prozent auf 39 215,34 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,319 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,608 Prozent auf 38 818,90 Punkte an der Kurstafel, nach 39 056,39 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 274,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 38 988,85 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 1,17 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 09.04.2024, den Wert von 38 883,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.02.2024, wurde der Dow Jones mit 38 671,69 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 09.05.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33 561,81 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,98 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 39 889,05 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 1,79 Prozent auf 350,68 USD), Home Depot (+ 1,78 Prozent auf 344,87 USD), Amazon (+ 1,43 Prozent auf 190,69 USD), Dow (+ 1,21 Prozent auf 59,35 USD) und Amgen (+ 1,20 Prozent auf 310,99 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen IBM (-2,07 Prozent auf 166,38 USD), Salesforce (-1,52 Prozent auf 274,73 USD), Cisco (-0,50 Prozent auf 47,76 USD), McDonalds (-0,26 Prozent auf 267,80 USD) und Walmart (-0,12 Prozent auf 60,23 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 096 859 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,834 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent an der Spitze im Index.

