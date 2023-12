Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,37 Prozent stärker bei 14 339,99 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,592 Prozent stärker bei 14 230,43 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 146,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 14 353,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 220,87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,21 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 07.11.2023, bei 13 639,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.09.2023, lag der NASDAQ Composite bei 13 748,83 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 07.12.2022, einen Wert von 10 958,55 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 38,06 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 265,04 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Verint Systems (+ 19,02 Prozent auf 28,60 USD), Ebix (+ 16,10 Prozent auf 4,65 USD), Consumer Portfolio Services (+ 15,54 Prozent auf 9,37 USD), JetBlue Airways (+ 15,22 Prozent auf 5,45 USD) und Hooker Furniture (+ 10,40 Prozent auf 22,18 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Methode Electronics (-9,27 Prozent auf 22,13 USD), Cutera (-7,50 Prozent auf 2,22 USD), Americas Car-Mart (-3,83 Prozent auf 61,21 USD), O Reilly Automotive (-3,20 Prozent auf 953,71 USD) und Agilysys (-2,97 Prozent auf 84,33 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 457 442 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,791 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die New York Community Bancorp-Aktie präsentiert mit 2,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 42,29 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

