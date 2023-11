Gewinne in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittwochnachmittag

Um 20:01 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,14 Prozent auf 14 302,27 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,598 Prozent fester bei 14 367,11 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 281,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 423,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 265,43 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,442 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, bei 12 643,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.08.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 943,76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.11.2022, notierte der NASDAQ Composite bei 10 983,78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 37,69 Prozent aufwärts. Bei 14 446,55 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 265,04 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Celadon Group (+ 450,00 Prozent auf 0,00 USD), NetApp (+ 15,25 Prozent auf 90,02 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 10,15 Prozent auf 0,10 USD), Nektar Therapeutics (+ 8,73 Prozent auf 0,46 USD) und Innodata (+ 7,84 Prozent auf 6,95 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Patterson Companies (-16,83 Prozent auf 26,14 USD), Cutera (-9,68 Prozent auf 1,68 USD), Emmis Communications A (-7,22 Prozent auf 4,50 USD), Sify (-4,97 Prozent auf 1,53 USD) und Hooker Furniture (-4,91 Prozent auf 17,42 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 461 609 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,687 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die New York Community Bancorp-Aktie verzeichnet mit 2,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 43,34 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

