Gewinne in New York: NASDAQ Composite legt schlussendlich zu

Der NASDAQ Composite befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwind.

Zum Handelsschluss stieg der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,37 Prozent auf 16 035,30 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,236 Prozent auf 16 013,98 Punkte an der Kurstafel, nach 15 976,25 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 15 940,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 046,10 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, den Stand von 15 455,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 14 241,02 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, bei 11 466,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,60 Prozent aufwärts. Bei 16 134,22 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ligand Pharmaceuticals (+ 19,86 Prozent auf 89,20 USD), Heidrick Struggles International (+ 18,96 Prozent auf 34,44 USD), AXT (+ 18,54 Prozent auf 5,37 USD), Nektar Therapeutics (+ 11,94 Prozent auf 0,75 USD) und Erie Indemnity (+ 9,87 Prozent auf 389,34 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Cumulus Media A (-14,06 Prozent auf 3,85 USD), Allscripts Healthcare Solutions (-8,54 Prozent auf 7,60 USD), Enzon Pharmaceuticals (-5,88 Prozent auf 0,08 USD), Perficient (-5,46 Prozent auf 64,44 USD) und Dixie Group (-5,00 Prozent auf 0,55 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 213 122 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,808 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Roivant Sciences-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,22 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 69,56 Prozent bei der CRESUD-Aktie an.

