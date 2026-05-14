Gewinne in New York: NASDAQ Composite mittags mit Kursplus

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,09 Prozent höher bei 26 690,78 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,088 Prozent stärker bei 26 425,47 Punkten, nach 26 402,34 Punkten am Vortag.

Bei 26 423,21 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26 693,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 2,12 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 23 639,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 22 546,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 146,81 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 14,87 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 693,03 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Lifetime Brands (+ 8,00 Prozent auf 7,56 USD), Commercial Vehicle Group (+ 7,63 Prozent auf 5,72 USD), Amtech Systems (+ 7,39 Prozent auf 22,24 USD), Take Two (+ 6,83 Prozent auf 242,49 USD) und Dorel Industries (+ 6,54 Prozent auf 1,14 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Microvision (-21,55 Prozent auf 0,60 USD), Methode Electronics (-18,10 Prozent auf 11,36 USD), Nortech Systems (-13,11 Prozent auf 12,13 USD), PDF Solutions (-11,67 Prozent auf 45,55 USD) und Littelfuse (-6,89 Prozent auf 447,90 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 19 767 402 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,578 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,92 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at