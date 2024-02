Gewinne in New York: NASDAQ Composite verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Donnerstag klettert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,59 Prozent auf 15 253,23 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,594 Prozent auf 15 254,02 Punkte an der Kurstafel, nach 15 164,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 15 303,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 208,88 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 1,41 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 15 011,35 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 01.11.2023, mit 13 061,47 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 01.02.2023, bei 11 816,32 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 3,30 Prozent nach oben. Bei 15 630,58 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit EZCORP (+ 12,91 Prozent auf 9,71 USD), Lancaster Colony (+ 11,24 Prozent auf 204,44 USD), Digi International (+ 8,23 Prozent auf 26,31 USD), Credit Acceptance (+ 7,90 Prozent auf 583,82 USD) und AmeriServ Financial (+ 6,40 Prozent auf 3,16 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Arundel (-19,33 Prozent auf 0,12 CHF), SurModics (-14,57 Prozent auf 30,08 USD), New York Community Bancorp (-12,06 Prozent auf 5,69 USD), Dassault Systèmes (-9,48 Prozent auf 47,16 USD) und Pinnacle Financial Partners (-9,36 Prozent auf 80,11 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die New York Community Bancorp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 284 787 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,814 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,40 zu Buche schlagen. Mit 42,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

