Gewinne in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester

So bewegte sich der NASDAQ Composite am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,20 Prozent fester bei 18 509,34 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,334 Prozent auf 18 534,27 Punkte an der Kurstafel, nach 18 472,57 Punkten am Vortag.

Bei 18 386,07 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 18 576,83 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17 688,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 15 865,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 14 113,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 25,35 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Zählern.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AngioDynamics (+ 26,64 Prozent auf 7,51 USD), Mercantile Bank (+ 12,06 Prozent auf 49,44 USD), Landec (+ 11,38 Prozent auf 5,58 USD), Repligen (+ 10,11 Prozent auf 135,00 USD) und Lifetime Brands (+ 9,51 Prozent auf 8,29 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Dixie Group (-4,34 Prozent auf 0,70 USD), Amtech Systems (-3,95 Prozent auf 6,32 USD), Teva Pharmaceutical Industries (-2,52 Prozent auf 16,65 USD), Powell Industries (-2,51 Prozent auf 140,90 USD) und Compugen (-2,09 Prozent auf 1,87 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 39 198 150 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,247 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at