Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Gewinnen

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,82 Prozent stärker bei 12 956,83 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,279 Prozent höher bei 12 887,06 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12 851,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 12 979,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 875,20 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,62 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 13 219,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.08.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 14 283,91 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, stand der NASDAQ Composite bei 10 890,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 24,74 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Garmin (+ 11,93 Prozent auf 114,76 USD), Blackbaud (+ 10,00 Prozent auf 71,94 USD), TTM Technologies (+ 9,31 Prozent auf 12,56 USD), Nissan Motor (+ 5,13 Prozent auf 596,50 JPY) und DexCom (+ 4,54 Prozent auf 92,86 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Big 5 Sporting Goods (-15,58 Prozent auf 5,96 USD), Silicon Laboratories (-10,83 Prozent auf 82,20 USD), Synaptics (-7,26 Prozent auf 77,59 USD), Ebix (-6,90 Prozent auf 5,67 USD) und IDEXX Laboratories (-5,71 Prozent auf 376,66 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 2 698 404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,521 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die New York Community Bancorp-Aktie weist mit 2,38 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die CRESUD-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 53,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at