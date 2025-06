Gewinne in New York: So performt der Dow Jones aktuell

Aktuell halten sich die Börsianer in New York zurück.

Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,12 Prozent stärker bei 42 476,53 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 16,828 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,345 Prozent fester bei 42 574,13 Punkten, nach 42 427,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 42 601,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 42 238,43 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,655 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2025, lag der Dow Jones bei 41 218,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 43 006,59 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 05.06.2024, bei 38 807,33 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 0,199 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45 054,36 Punkten. 36 611,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2,03 Prozent auf 268,52 USD), Amazon (+ 1,71 Prozent auf 210,77 USD), Goldman Sachs (+ 1,58 Prozent auf 608,67 USD), Amgen (+ 1,14 Prozent auf 290,29 USD) und Microsoft (+ 0,80 Prozent auf 467,60 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Procter Gamble (-1,61 Prozent auf 163,28 USD), Walmart (-1,11 Prozent auf 98,25 USD), Home Depot (-0,99 Prozent auf 323,95 EUR), McDonalds (-0,88 Prozent auf 308,82 USD) und UnitedHealth (-0,81 Prozent auf 297,95 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 24 793 264 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,031 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Merck-Aktie weist mit 8,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

