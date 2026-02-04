Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursverlauf
|
04.02.2026 12:27:28
Gewinne in Paris: CAC 40 am Mittag fester
Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,87 Prozent auf 8 250,76 Punkte zu. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,455 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,495 Prozent stärker bei 8 219,96 Punkten, nach 8 179,50 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 203,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 257,52 Punkten lag.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 2,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, mit 8 195,21 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der CAC 40 auf 8 067,53 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 906,40 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,678 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 81 863 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 267,207 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
