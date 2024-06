Gewinne in Paris: CAC 40 zum Handelsende in Grün

In Paris war am Montagabend ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich schloss der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 7 998,02 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,477 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,960 Prozent fester bei 8 069,62 Punkten in den Handel, nach 7 992,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7 995,08 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 072,31 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.05.2024, lag der CAC 40 noch bei 7 957,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 934,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 7 270,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,20 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im CAC 40 sind aktuell STMicroelectronics (+ 3,19 Prozent auf 38,71 EUR), Carrefour (+ 3,07 Prozent auf 15,33 EUR), Kering (+ 1,21 Prozent auf 322,24 EUR), Air Liquide (+ 1,18 Prozent auf 183,04 EUR) und EssilorLuxottica (+ 1,10 Prozent auf 207,20 EUR). Die schwächsten CAC 40-Aktien sind derweil Société Générale (Societe Generale) (-1,86 Prozent auf 26,97 EUR), Michelin SA (-0,42 Prozent auf 37,07 EUR), Stellantis (-0,28 Prozent auf 20,18 EUR), Veolia Environnement (-0,09 Prozent auf 30,81 EUR) und Crédit Agricole (+ 0,15 Prozent auf 14,91 EUR).

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Société Générale (Societe Generale)-Aktie. 6 825 198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 365,691 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,92 zu Buche schlagen. Engie (ex GDF Suez)-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,86 Prozent gelockt.

