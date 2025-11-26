Wienerberger Aktie
Gewinne in Wien: ATX beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen
Zum Handelsschluss notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1,06 Prozent höher bei 5 000,70 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 143,593 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent stärker bei 4 948,40 Punkten in den Handel, nach 4 948,14 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 4 937,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 001,68 Punkten.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 4,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 4 666,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 703,65 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2024, den Wert von 3 518,19 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 36,75 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 001,68 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
ATX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 9,91 Prozent auf 31,05 EUR), voestalpine (+ 2,50 Prozent auf 37,68 EUR), DO (+ 2,33 Prozent auf 184,60 EUR), Erste Group Bank (+ 2,03 Prozent auf 92,90 EUR) und BAWAG (+ 1,93 Prozent auf 116,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Wienerberger (-3,09 Prozent auf 29,52 EUR), Andritz (-0,64 Prozent auf 62,35 EUR), CPI Europe (-0,63 Prozent auf 15,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,38 Prozent auf 26,55 EUR) und Lenzing (-0,22 Prozent auf 22,75 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 546 916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,263 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,62 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
